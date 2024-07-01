Народная артистка России Надежда Бабкина провела мастер-класс для вокалистов в Великих Луках. Мероприятие состоялось в концертном зале музыкальной школы имени Мусоргского.





В мастер-классе участвовали учащиеся народного ансамбля «Заряница». Встречали Бабкину с хлебом-солью и песнями.





Исполнительница показала, как выглядят ее репетиции с ансамблем «Русская песня». Участники попробовали разные варианты народных распевок. Также Бабкина дала советы, как подготовить связки перед выступлением.





В рамках мастер-класса обсудили, как делать русские народные песни современными и интересными для молодого поколения. Участники разбирали диалекты разных регионов страны и варианты из интеграции в композиции. Мастер-класс прошел в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».









Фото: YouTube