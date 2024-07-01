В Москве после 17 лет работы закрылся Музей современного искусства Apt4

Музей современного искусства Apt4 закрылся в Москве после 17 лет работы. Об этом в запрещенной соцсети сообщил его основатель Игорь Маркин.





Плашка «Музей закрыт» появилась на официальном сайте Apt4. Институция остановила работу 29 июня.





«Стало слишком рискованно», — поделился с подписчиками Маркин.





Музей появился в 2007 году. В его собрание входили работы таких российских художников, как Эрик Булатов, Олег Васильев, Владимир Вейсберг, Константин Звездочетов, Илья Кабаков, Комар и Меламид, Дмитрий Краснопевцев, Владимир Немухин, Тимур Новиков и другие.





По словам Маркина, пространство музея останется выставочным. Арт-деятели смогут арендовать помещения для своих проектов.









Фото: YouTube