Около 200 экспертов станут участниками форума регионального кино в Светлогорске

Форум регионального кино «Новый вектор» объединит на своих полях порядка 200 представителей индустрии из регионов России на площадке театра эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Специалисты соберутся на берегу Балтийского моря, чтобы обсудить пути развития кино в стране, представят проекты региональных киностудий.





В пресс-службе форума уточнили , что ожидается участие представителей 40 регионов России. Участники будут обсуждать проблемы развития регионального кино, приводит ТАСС слова представителя «Нового вектора».





Форум пройдет с 8 по 10 июля. В рамках мероприятия состоится пленарное заседание с участием представителей Администрации президента РФ, Союза кинематографистов России, Минкультуры России, руководителей регионов. Пройдет дискуссия в деловой части программы. Образовательный блок для представителей региональных кинокомиссий включает в себя сессию, где эксперты поделятся опытом организации своей работы на региональном уровне.





Участников форума также ждет презентация фильмов — лауреатов конкурса «Россия — взгляд в будущее – 2023», организованного Фондом поддержки регионального кинематографа. Организаторы покажут девять полнометражных художественных картин и более 20 короткометражных и документальных лент, снятых в разных регионах страны, включая Калининград.









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