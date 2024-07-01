МГАСО завершил 81-й концертный сезон выступлением на фестивале «Зарядье»

Московский государственный академический симфонический оркестр завершил 81-й концертный сезон выступлением на фестивале «Зарядье». Коллектив вышел на сцену Большого зала под управлением Антона Шабурова.
Музыканты вместе с пианистом Сергеем Давыдченко представили произведения Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. Концерт прошел в рамках II Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье».
Сезон оказался насыщенным и богатым на события для коллектива. МГАСО выступил на ведущих сценах Москвы, провел гастроли, охватив города от Салехарда до Пицунды. Оркестр участвовал в проекте Минкультуры России «Всероссийские филармонические сезоны». В рамках программы МГАСО посетил Ярославль, Саранск и Пермь.
Оркестр участвовал и в других крупных мероприятиях. Одним из них стал Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». С МГАСО выступали известные российские и зарубежные дирижеры. На одну сцену музыканты выходили вместе со знаменитыми солистами.
Фото: Сергей Прокудин / пресс-служба МГАСО