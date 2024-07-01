Жители Кировской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий

День ветеранов боевых действий впервые отметили в Кировской области 1 июля. Праздник получил статус официального благодаря инициативе главы региона Александра Соколова.





Губернатор Кировской области внес предложение пополнить список официальных праздников. Инициативу Соколова поддержали депутаты регионального заксобрания на заседании.





В честь праздника вернувшиеся с фронта участники СВО получили в Кирове удостоверения ветеранов боевых действий. Документы вручал сам губернатор региона. Александр Соколов высоко оценил вклад бойцов.





«Особые слова благодарности тем ребятам, которые сейчас защищают нашу Родину во время проведения специальной военной операции. Мы с ребятами рядом, вместе, готовы им помогать. Помогать семьям. Мы всегда будем гордиться нашими ветеранами — нашими защитниками», — сказал глава Кировской области.





Губернатор вместе с участниками СВО, ветеранами войн в Афганистане, Чечне и Сирии возложил цветы к бронетранспортеру, установленному рядом с монументом маршалу Коневу.









Фото: Дирекция 650-летия города Киров