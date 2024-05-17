Выставка театральной вселенной Ролана Пети открылась во Франции

В Париже открылась фотовыставка RePETITion в Российском духовно-культурном православном центре, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РФ.





Ролан Пети — автор более 100 балетов и номеров, хореограф с безукоризненным вкусом и особенной эстетикой.





«Ролан Пети — эпоха в истории мирового и российского балета и единственный зарубежный хореограф, удостоенный государственной премии России», — рассказала гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.





Мастер крайне редко позволял снимать свои репетиции. Но сделал исключение для фотографа Михаила Логвинова. Специалисты музея провели обширную исследовательскую работу и отобрали 120 уникальных кадров, которые представили французской публике. Также гости смогут увидеть фильм-интервью Николая Цискаридзе, где он поделился воспоминаниями о работе с маэстро.





Проект RePETITion стал продолжением серии выставок Бахрушинского музея о русском балете, представленных в Париже. Ранее уже прошли выставки о Майе Плисецкой, Юрии Григоровиче и Галине Улановой. Все они были многократно продлены по просьбам парижан.





Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения великого хореографа и проходит при поддержке Минкультуры России.









Фото: Телеграм-канал Минкультуры России