Ольга Любимова анонсировала проведение кинотеатрального фестиваля в Железноводске

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с коллегами проведение кинотеатрального фестиваля в городе-курорте Железноводске. Подробности она привела в Telegram-канале.





Ольга Любимова встретилась с министром культуры Ставропольского края Татьяной Лихачевой, главой города Евгением Бакулиным, продюсерами Натальей Мокрицкой и Максимом Королевым.





«Рада, что такая важная инициатива проведения фестиваля зрительского кино идет от региона. Это отличная возможность познакомить жителей Железноводска с работами современных режиссеров», — поделилась министр.





Ольга Любимова добавила, что вместе стороны проработают насыщенную программу смотра, чтобы он объединил на своей площадке выдающихся кинематографистов. Планируется также организация творческих встреч и лекций. Министр выразила уверенность в том, что фестиваль станет ярким событием в культурной жизни Железноводска.





Ранее Ольга Любимова сообщила о торжественном открытии Годов культуры России – Китая. Церемония в Пекине прошла в присутствии лидеров двух стран.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой