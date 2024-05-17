Более 1 тысячи человек собрались на фестивале креативной анимации в Чите

Более 1 тысячи человек собрались на I Дальневосточном фестивале креативной анимации «11 кадров» в Чите. Об этом журналистам рассказала его куратор Олеся Петунина.





Фестиваль объединил такое количество участников в очном и заочном этапах. Петунина отметила, что креативная анимация представляет собой одно из направлений креативных индустрий.





«Посредством нашего фестиваля мы хотим создать симбиоз электронной музыки, анимации и других искусств. С 21 апреля в рамках фестиваля в онлайн-формате начали работать наставники и педагоги с обучающими мастер-классами. А сегодня состоялось открытие очного этапа», — поделилась она с ТАСС





Обучение в рамках заочного этапа приняли 114 команд из 30 российских регионов. Заявки на участие в конкурсе поступили от 125 команд Дальнего Востока, Башкирии, Иркутска, Новосибирска, Москвы, Сочи, Сургута, Тольятти, Тюмени, Марий Эл. Очный этап собрал команды из Улан-Удэ и Хабаровского края, а также представителей Забайкалья из Читы, города Борзя, Петровско-Забайкальского, села Кыра, поселка Агинское.









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