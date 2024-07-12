В Мариинском театре состоится мировая премьера Кантаты Феликса Кругликова

Мариинский театр представит мировую премьеру Кантаты Феликса Кругликова на стихи Марины Цветаевой.



Произведение будет исполнено в Концертном зале театра под управлением Константина Рылова, сообщает пресс-служба театра.



«В состав Кантаты вошли пятнадцать произведений Марины Цветаевой 1909-1941 годов, в том числе из стихов, которые долгое время не публиковались. Эта подборка дополнена стихотворением „Мне голос был...“ Анны Ахматовой и православной молитвой „Богородице Дево, радуйся“ (Песнь Пресвятой Богородице)», — говорится в сообщении.



В программу вечера войдет также «Симфония псалмов» и Месса Игоря Стравинского.



Центральной темой Кантаты стали Февральская и Октябрьская революции 1917 года, последовавшие за ними события. На фоне крупных исторических событий автор рассматривает личную трагедию героини.









Фото: пресс-служба Мариинского театра