В Мариинском театре состоится мировая премьера Кантаты Феликса Кругликова

12.07.2024

В Мариинском театре состоится мировая премьера Кантаты Феликса Кругликова
Мариинский театр представит мировую премьеру Кантаты Феликса Кругликова на стихи Марины Цветаевой.

Произведение будет исполнено в Концертном зале театра под управлением Константина Рылова, сообщает пресс-служба театра.

«В состав Кантаты вошли пятнадцать произведений Марины Цветаевой 1909-1941 годов, в том числе из стихов, которые долгое время не публиковались. Эта подборка дополнена стихотворением „Мне голос был...“ Анны Ахматовой и православной молитвой „Богородице Дево, радуйся“ (Песнь Пресвятой Богородице)», — говорится в сообщении.

В программу вечера войдет также «Симфония псалмов» и Месса Игоря Стравинского.

Центральной темой Кантаты стали Февральская и Октябрьская революции 1917 года, последовавшие за ними события. На фоне крупных исторических событий автор рассматривает личную трагедию героини.


Фото: пресс-служба Мариинского театра