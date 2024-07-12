В Красноярском музыкальном театре впервые поставят бэби-мюзикл

Экспозиция развернется в нескольких залах общей площадью порядка 2 тысяч квадратных метров.
Президенту России рассказали об инциденте с императрицей Екатериной II на Катальной горке.
Худрук Театра сатиры Евгений Герасимов сообщил, что труппа часто выступает в госпиталях перед врачам...
Православный священник также выступил солистом мини-хора из трех человек.
Соответствующее предложение парламентарий озвучила вице-премьера правительства России Татьяне Голико...
Постановка выйдет в октябре 2024 года и будет рассчитана на детей в возрасте 0+.
Экспозиция развернется в нескольких залах общей площадью порядка 2 тысяч квадратных метров.
Президенту России рассказали об инциденте с императрицей Екатериной II на Катальной горке.
Худрук Театра сатиры Евгений Герасимов сообщил, что труппа часто выступает в госпиталях перед врачам...
Православный священник также выступил солистом мини-хора из трех человек.
Соответствующее предложение парламентарий озвучила вице-премьера правительства России Татьяне Голико...
В программу смотра вошли 27 кинолент.
С 2025 года участников будут награждать в разделе «Лучший кастинг регионального кино».
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Соглашение предполагает создание театральных постановок, разработку и внедрение социально ориентиров...
Фестиваль откроется в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 12 июля.
12.07.2024