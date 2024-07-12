В Красноярском музыкальном театре впервые поставят бэби-мюзикл

12.07.2024

В Красноярском музыкальном театре впервые поставят бэби-мюзикл
Красноярский музыкальный театр впервые поставит профессиональный бэби-мюзикл, сообщила директор театра Ольга Романова.

Постановка выйдет в октябре 2024 года и будет рассчитана на детей в возрасте 0+.

«Это будет легкий, теплый, просветительский бэби-мюзикл. По большому счету, мы познакомим малышей со звуком. Предполагается, что после спектакля дети смогут даже потрогать инструменты», — приводит слова руководителя агентство ТАСС.

Над созданием мюзикла будет работать команда из Санкт-Петербурга во главе с режиссером, руководителем ассоциации «Калабала» Алмазом Садриевым, специализирующимся на постановках для маленьких детей.


Фото: Pixabay.com