Священник из Саратова спел песню «Дыхание» на крыше консерватории

11.07.2024

Священник из Саратова спел песню «Дыхание» на крыше консерватории
Священник исполнил кавер на песню «Дыхание» группы Nautilus Pompilius на крыше саратовской консерватории. Он же выступил в качестве солиста мини-хора из трех человек.

Аккомпанировал выступающим небольшой оркестр из трех музыкантов. Исполнители играли на скрипках и виолончели.

Сам священник выложил видео на YouTube. По ролику видно, что его снимали с дрона. Однако в регионе действует постановление на запрет о полете таких устройств за редкими исключениями.

Песня «Дыхание» вошла в знаменитый альбом «Крылья» 1996 года. Автором текста выступил Илья Кормильцев, которые писал стихи для Nautilus Pompilius. Музыку написал Вячеслав Бутусов.


Фото: Pixabay.com