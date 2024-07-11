Священник из Саратова спел песню «Дыхание» на крыше консерватории

Священник исполнил кавер на песню «Дыхание» группы Nautilus Pompilius на крыше саратовской консерватории. Он же выступил в качестве солиста мини-хора из трех человек.





Аккомпанировал выступающим небольшой оркестр из трех музыкантов. Исполнители играли на скрипках и виолончели.





Сам священник выложил видео на YouTube. По ролику видно, что его снимали с дрона. Однако в регионе действует постановление на запрет о полете таких устройств за редкими исключениями.





Песня «Дыхание» вошла в знаменитый альбом «Крылья» 1996 года. Автором текста выступил Илья Кормильцев, которые писал стихи для Nautilus Pompilius. Музыку написал Вячеслав Бутусов.



