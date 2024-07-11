В Донецке после двухлетнего перерыва открылся центр «КиноКульт»

Культурный центр «КиноКульт» открылся в Донецке после двухлетнего перерыва. Об этом журналистам рассказал руководитель Республиканского дома народного творчества и кино Юрий Яковлев.





«КиноКульт» не работал из-за угрозы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Сейчас Фонд кино полностью переоборудовал оба зала, заменил кресла, звукотехническое оборудование и другое.





«Все провели в короткие сроки, начали в апреле и вот пять дней назад все завершили», — поделился Яковлев с ТАСС.





По его словам, залы вмещают по 20 и 22 зрителя. В фойе центра завершился косметический ремонт.





Фонд кино поддерживает в Донецкой Народной Республике работу 14 кинозалов. К концу 2024 года ожидается открытие еще пяти.









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