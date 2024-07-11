В Башкирии снимут фильм про спецоперацию на Украине

11.07.2024

В Башкирии снимут фильм про спецоперацию на Украине
Фильм о специальной военной операции на Украине снимут в Башкирии. Производством занялась киностудия «Башкортостан».

Режиссерское кресло досталось Руслану Юлтаеву, известному по созданию фильмов «Три письма», «Внеклассный урок» и сериала «Соседи». Новый проект получил название «Бетеу».

Картина расскажет о женщинах,  которые поддерживают своих мужчин — участников СВО. Главная героиня фильма пытается удержать от службы единственного внука. Однако после осознания своей ошибки она намерена передать ему оберег с гуманитарной помощью.

Съемки короткометражной ленты проходят в селе Макарово Ишимбайского района. Выход фильма запланирован на конец 2024 года.


Фото: Pixabay.com