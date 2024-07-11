Фурсин: издательства Москвы выручили за 2023 год более 300 миллиардов рублей

Выручка столичных издательских компаний за 2023 год составила 328 миллиардов рублей. Об этом 9 июля сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин на I Московской международной издательской неделе.





По словам Фурсина, столица является центром издательской индустрии России. Руководитель департамента культуры отметил, что сегодня в Москве работают более 12 тысяч организаций.





«Выручка книжной индустрии в 2023 году выросла на 15% относительно предыдущего года и составила почти 328 млрд рублей. Начиная с 2021 года город системно поддерживает московские издательства и оказывает содействие в продвижении их продукции на внутренних и международных рынках. За 3,5 года в проектах Агентства креативных индустрий приняли участие свыше 130 представителей индустрии — среди них издательства, иллюстраторы, комиксисты», — сказал Фурсин.





Организатором Московской международной издательской недели выступило Агентство креативных индустрий. Проект направлен на продвижение современной российской литературы на мировом рынке и предназначен для издателей, литературных агентов, переводчиков, редакторов, специалистов по зарубежному праву и лицензированию.









Фото: Предоставлено пресс-службой АКИ