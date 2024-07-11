Более 16 тысяч человек посмотрели работы международного кинофестиваля Arctic open

11.07.2024

Более 16 тысяч человек посмотрели работы международного кинофестиваля Arctic open
Более 16,4 тысячи зрителей из разных регионов России посетили VII Международный арктический кинофестиваль, который прошел в Архангельской области. Об этом сообщили организаторы киномарафона Arctic open.

В период с февраля по июнь 2024 года в рамках фестиваля киноленты посмотрели 16 437 человек, передает ТАСС. Среди них 4,7 тысячи являлись жителями Архангельской области. Состоялось 627 сеансов на 142 площадках в девяти субъектах РФ.

По информации организаторов, в событии приняли участие зрители из Архангельской области, НАО, Коми, ЯНАО, Мурманской, Свердловской, Ленинградской, Вологодской областей, а также из города Псков. В 2024 году в программу киномарафона добавились показы в Москве и Череповце, где зрители могли насладиться кинематографом в библиотеке и на открытой площадке соответственно.

В рамках мероприятия показали 27 фильмов современных авторов, как признанных, так и начинающих, удостоенных наград VII МКФ Arctic open. Особенными новинками стали два киноальманаха, раскрывающие темы научных исследований и жизни на Севере.

Одним из самых популярных фильмов киномарафона стала комедия «Иван Семенов. Школьный переполох» режиссера Антона Богданова, которую смотрели до 400 зрителей в рамках сеанса. На некоторых показах даже организовывались школьные дискотеки или коллективное исполнение саундтреков картины.


Фото: YouTube