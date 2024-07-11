Более 16 тысяч человек посмотрели работы международного кинофестиваля Arctic open

Более 16,4 тысячи зрителей из разных регионов России посетили VII Международный арктический кинофестиваль, который прошел в Архангельской области. Об этом сообщили организаторы киномарафона Arctic open.





В период с февраля по июнь 2024 года в рамках фестиваля киноленты посмотрели 16 437 человек, передает ТАСС. Среди них 4,7 тысячи являлись жителями Архангельской области. Состоялось 627 сеансов на 142 площадках в девяти субъектах РФ.





По информации организаторов, в событии приняли участие зрители из Архангельской области, НАО, Коми, ЯНАО, Мурманской, Свердловской, Ленинградской, Вологодской областей, а также из города Псков. В 2024 году в программу киномарафона добавились показы в Москве и Череповце, где зрители могли насладиться кинематографом в библиотеке и на открытой площадке соответственно.





В рамках мероприятия показали 27 фильмов современных авторов, как признанных, так и начинающих, удостоенных наград VII МКФ Arctic open. Особенными новинками стали два киноальманаха, раскрывающие темы научных исследований и жизни на Севере.





Одним из самых популярных фильмов киномарафона стала комедия «Иван Семенов. Школьный переполох» режиссера Антона Богданова, которую смотрели до 400 зрителей в рамках сеанса. На некоторых показах даже организовывались школьные дискотеки или коллективное исполнение саундтреков картины.









Фото: YouTube