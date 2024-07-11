Премия Гильдии кастинг-директоров пополнится новой номинацией

Гильдия кастинг-директоров России предложила кинопроизводителям принять участие в конкурсе и объявила о создании новой номинации для премии, начиная с 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе форума регионального кино «Новый вектор», который прошел в Светлогорске под Калининградом с 8 по 10 июля.





По словам Маргариты Ленских, соучредителя и председателя Гильдии кастинг-директоров, на следующей церемонии присуждения премии появится новая категория – «Лучший кастинг регионального кино», передает ТАСС. Такое решение было принято с целью расширения поддержки для региональных кинематографических проектов.





С 2022 года премия Гильдии кастинг-директоров России включает в себя 11 различных номинаций, среди которых — «Дебют года», «Открытие года», лучшие мужская и женская роли года, а также «Лучший актерский ансамбль художественного фильма». Предыдущим шагом было добавление категории «Лучший актерский ансамбль художественного фильма Якутии» в 2024 году, что послужило толчком для внедрения подобных разделов.





Гильдия пригласила региональные киностудии представить свои фильмы, завершенные в 2023 году, на рассмотрение жюри премии. Оцениваться будут как актерский ансамбль, так и общее впечатление от проекта, подчеркнула Ленских. Внимание к региональному кинематографу и его талантливым участникам подтверждает неуклонную поддержку Гильдии кастинг-директоров России.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва