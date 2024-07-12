В Санкт-Петербурге в День святых апостолов Петра и Павла откроется XIII Санкт-Петербургский фестиваль «Опера — всем».



Мероприятие пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости. В программе — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова в постановке арт-директора фестиваля Виктора Высоцкого.



«Эта опера-мистерия о противостоянии идей добра и зла. В ней немного сценических событий, это легенда с медленным течением времени, и дополнительная реальность создана здесь за счет видеоконтента», — рассказал постановщик.



В спектакле задействованы солистка театра «Зазеркалье» Ольга Черемных, солист Мариинского театра Андрей Попов. За дирижерский пульт встанет руководитель фестиваля Фабио Мастранджело.



Фестиваль «Опера — всем» пройдет до 27 июля. В рамках фестиваля будет показана комическая опера Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире», опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила», «Пиковая дама» Петра Чайковского.









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