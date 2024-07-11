Президент России Владимир Путин побывал на экскурсии в Ораниенбауме, которую ему провел гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков. Глава государства осмотрел павильон Катальной горки – «прообраза» современной бобслейной трассы.





Путину рассказали об инциденте с императрицей Екатериной II. Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился легендой, согласно которой коляска с императрицей сошла с полозьев. Однако графу Орлову не без усилий удалось ее остановить.





В павильоне глава государства побывал в буфетной и кухне, где разогревались блюда, приготовленные в Большом Дворце. Путин не оставил без внимания круглый зал и фарфоровую гостиную.





«Глава государства ознакомился с результатами завершившихся реставрационных работ, которые осуществлялись при поддержке компании «Газпром», — поделилась министр культуры России Ольга Любимова, которая также сопровождала президента.





Владимир Путин посетил Китайский дворец, реставрация которого длилась 20 лет. Сегодня здесь открыты все залы мужской и женской части постройки.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой