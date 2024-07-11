Умерла звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль

Американская актриса Шелли Дюваль скончалась на 76-м году жизни. Об этом The Hollywood Reporter сообщил ее партнер Дэн Гилрой.





Звезды фильма Стэнли Кубрика «Сияние» не стало во сне. Актриса умерла из-за осложнений, которые вызвал диабет.





«Мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг покинул нас», — поделился Гилрой с изданием.





Дюваль ушла из жизни в своем доме в Бланко, штат Техас. Партнер актрисы признался, что она перенесла слишком много страданий. Пара была вместе с 1989 года.





Актриса ушла из Голливуда в середине 1990-х и вернулась в родной Техас. В 2016 году она появилась на американском телевидении, где сделала заявление о психическом заболевании.









Фото: YouTube