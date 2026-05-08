Петербургская филармония представит уникальные документы на виртуальной выставке к 9 Мая

Ко Дню Победы Петербургская филармония открыла виртуальную выставку исторических документов из Музыкальной библиотеки.



Экспонаты связаны с программой концерта, который 9 Мая прозвучит в Большом зале. Его исполнит Академический симфонический оркестр филармонии. Как рассказывает Евгений Петровский, заместитель директора филармонии по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала, выбор пал на одну из исторических программ Карла Ильича Элиасберга: концерт 6 декабря 1942 года из сочинений Глинки и Чайковского, завершавшийся Торжественной увертюрой «1812 год». Это сочинение не раз звучало в блокадные годы — в радиоэфире 19 января 1943‑го, на следующий день после прорыва блокады, и 27 января 1944‑го, в день ее полного снятия.



На выставке представлен разворот филармонической книги концертов с программой того вечера — концерта 6 декабря 1942 года. 9 Мая 2026 года оркестр под управлением Анатолия Рыбалко исполнит увертюру «1812 год», Скрипичный концерт Чайковского (солист — Равиль Ислямов), арию Иоанны из «Орлеанской девы» (меццо-сопрано Екатерина Курбанова), а также увертюру к «Руслану и Людмиле» и арию Сусанина из оперы «Иван Сусанин» (бас Мирослав Молчанов).



