Акция «Ночь в музее» объединит 170 площадок Москвы

Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в столице с 16 на 17 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.



Мероприятие состоится в юбилейный, 20-й раз и объединит 170 площадок, включая музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также биокластер на ВДНХ. По словам заммэра Натальи Сергуниной, гостей ждут экскурсии, лекции, концерты, спектакли, выставки и творческие встречи.





Старт дадут в новом здании Московской государственной картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Там прозвучат стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Александра Блока, вокальные произведения XVI–XIX веков и композиции Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. Государственный музей А. С. Пушкина приглашает на экскурсию «Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия» с редкими рукописями и книгами о классике. В Государственном музее обороны Москвы расскажут о подвиге героев-панфиловцев, а на площадках Московского государственного музея С. А. Есенина покажут иммерсивный спектакль по поэме «Черный человек».





В Музее Москвы научат русским народным танцам, в музее-заповеднике «Коломенское» представят интерактивную постановку «Теремок», а в Государственном Дарвиновском музее — точные миниатюрные модели динозавров из частной коллекции. В «Царицыно» состоятся уличные выступления актеров, музыкантов и акробатов, кинопоказы и органный концерт. На ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсию «В единстве — наша сила», а в музее славянской письменности «Слово» — обзорную прогулку «Язык — сокровище народа». В музее «Атом» запланированы квесты, квизы и встреча книжного клуба, а в Музее городского хозяйства Москвы — мастер-класс по созданию кокошников, концерт вокального ансамбля и лекция об истории столицы.