В ДНР открылся музей истории Великой Отечественной войны

В ДНР открылся музей истории Великой Отечественной войны

В ДНР открыли музей истории Великой Отечественной войны, объединивший два музея и мемориал.

Об этом сообщил министр культуры республики Михаил Желтяков, передает ТАСС.

«Сделали музей истории Великой Отечественной войны, куда вошли мемориал шахты № 4/4-бис, музей Великой Отечественной войны, который расположен под памятником „Твоим освободителям, Донбасс“, и музей, посвященный подпольному движению, который находится в Центре славянской культуры. Это будет новое учреждение, которое будет работать на территории республики», — сказал Желтяков.

Решение принято правительством ДНР, в планах — расширение территории мемориала шахты № 4/4-бис, который реконструировало Российское военно-историческое общество (РВИО). Все входящие в новый музей объекты расположены в Калининском, Киевском и Ленинском районах Донецка. В сентябре 2025 года в РВИО сообщили, что новая очередь мемориала шахты № 4/4-бис, где немецко-фашистские захватчики проводили массовые казни, включит строительство музея и храма. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2024 года заявил, что эта шахта была самым массовым в республике местом гибели советских граждан в годы фашистской оккупации. По некоторым данным, число жертв достигает 75 тыс. человек.

Фото: пресс-служба министра культуры ДНР