В Башкирии появится музей с «Яшмовой комнатой»

В Башкирии в ближайшие годы будет создана сокровищница искусств Башкортостана с «Яшмовой комнатой», где на художественных панно будет представлена история и культура республики.



Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с художниками, говорится на сайте руководителя.



«О „Яшмовой комнате“ мы думаем на протяжении последних двух-трех лет. Сначала реализацию проекта осложнила пандемия коронавируса, затем — санкционное давление. Тем не менее, планируется создать такой уникальный музей. Важно, что в историческом центре Уфы формируется большой туристический кластер — Советская площадь с памятником генералу Шаймуратову, Дом башкирской кухни, музейные комплексы. Если говорить о примерных сроках реализации проекта, это может занять до пяти лет, потому что если приступать к созданию музея, то нужно делать настоящий культурный шедевр», — рассказал глава региона.



Музей планируется создать в бывшем здании Контрольно-счетной палаты региона рядом с Советской площадью. Экспозиция музея будет размещена в нескольких залах и займет порядка 2 тыс. кв. м.



В музее основным залом станет «Яшмовая комната», другой зал будет посвящен боевому пути Башкортостана и России, в третьем будут экспонироваться уникальные исторические экспонаты, еще один зал будет демонстрировать лучшие живописные произведения.









Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан