Театры Москвы покажут спектакль для участников СВО и их семей в сентябре

Театр сатиры и Театр на Малой Ордынке совместно с Общероссийским народным фронтом представят спектакль для участников СВО и их семей в сентябре 2024 года. Об этом сообщил худрук Театра сатиры, народный артист РФ Евгений Герасимов.





Акция распространяется для семей мобилизованных и тех, кто приезжает в Москву и находится в столице, но уже выписывается из госпиталей. По словам Герасимова, зрители увидят постановку «Волки и овцы». В беседе с ТАСС он добавил , что театр часто выступает в госпиталях перед врачами и бойцами СВО.





Театр сатиры отмечает 100-летний юбилей 1 октября 2024 года. В этот же день пройдет открытие 101-го театрального сезона.









Фото: Pixabay.com