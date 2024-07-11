Депутат Кузнецова предложила создать «народный» совет по отбору национальных фильмов

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила зампредседателя правительства России Татьяне Голиковой создать в Фонде кино «народный» экспертный совет по отбору национальных фильмов. Об этом она написала в Telegram-канале.





Парламентарий сочла важным, чтобы массовое отечественное кино транслировало положительные образы семьи и традиционные ценности. По мнению Кузнецовой, при отборе фильмов, которые претендуют на господдержку, нужно учитывать мнение как представителей индустрии, так и зрителей с родителями. Письмо Голиковой она направила после просмотра документальной ленты «Мамино Письмо» с его создателями – Борисом Корчевниковым и Андреем Феофановым.





«И слезы, и воспоминания нахлынули враз», — написала вице-спикер.





Ранее Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в третьем и четвертом квартале 2024 года. Подать документы можно с 10 июля по 9 августа.









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