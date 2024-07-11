В России появится новая литературная премия «Слово» с призовым фондом в 16 миллионов рублей

11.07.2024

В России появится новая литературная премия «Слово» с призовым фондом в 16 миллионов рублей
Прием заявок на новую литературную премию «Слово» откроется 15 июля этого года. Призовой фонд составит порядка 16 миллионов рублей, сообщил председатель Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин на пресс-конференции в ТАСС.

Заявки от соискателей принимаются до 15 сентября. Степашин поблагодарил писателя и журналиста Николая Иванова за инициативу в создании премии.

«Это первый опыт после распада Советского Союза, когда государство непосредственно участвует в оказании финансовой поддержки литературной премии», — заявил председатель РКС.

Степашин добавил, одна из главных задач «Слова» заключается в том, чтобы говорить правду о происходящем вокруг. Председатель РКС также отметил, что ждет талантливые литературные работы, которые направлены на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.


Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва