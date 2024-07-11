Стартовал прием заявок на музыкальный конкурс Алисы Гицба

Стартовал прием заявок на III Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба. Проект призван выявить и поддержать молодых исполнителей.





Участниками могут стать вокалисты и ансамбли академического жанра (камерный, инструментальный, вокальный). Исполнителей ждет образовательная программа. Лучшие смогут принять участие в серии финальных концертов по России и Абхазии.





Исполнителей от 18 до 35 лет приглашают к участию в конкурсе, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Неформально-образовательная часть программы состоит из теории на темы «Секреты мастерства», «Карьера в академическом исполнительстве: пути и преграды», «Самопродюсирование».





Также участников ждут встречи-практикумы с именитыми академическими исполнителями. Практическая часть программы состоит из мастер-классов и творческих встреч с известными музыкантами, артистами, режиссерами, дирижерами.









Фото: Pixabay.com