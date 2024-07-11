В Архангельской области пройдет мультиформатный фестиваль «10 Меридиан»

С 2 по 4 августа в городе Няндома состоится мультиформатный фестиваль «10 Меридиан», организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Архангельской области и Няндомского района.





Главным событием фестиваля станет установленная впервые в истории региона большая сцена на воде, где пройдут выступления различных музыкальных жанров — от фольклора до рэпа. На мероприятии выступят такие звезды, как импровизатор и композитор Олег Гудачев, обладатель «Золотой маски» Петр Главатских, музыкант Павел Артемьев, Московский ансамбль современной музыки, Алексей Горшенев и группа Zventa Sventana, а также местные таланты.





Организаторы готовят новые проекты, отражающие культурные коды Русского Севера. По словам продюсера фестиваля Натальи Гайкович, одним из них станет пространственная электроакустическая симфония композитора Олега Гудачева, премьера которой состоится именно на этом мероприятии.





Для посетителей фестиваля предусмотрены мастер-классы, спортивные активности, театрализованные представления и другие развлечения, призванные сделать пребывание на «10 Меридиане» незабываемым. Фестиваль станет удивительной возможностью для Няндомы привлечь внимание как места культурного отдыха и туризма.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля «10 Меридиан»