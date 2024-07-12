В «Иллюзионе» пройдет серия показов е 95-летию со дня рождения Шукшина

В московском кинотеатре «Иллюзион» 12 июля стартует серия показов, приуроченная к 95-летию со дня рождения режиссера, актера и писателя Василия Шукшина.



Показы пройдут по 20 июля. Все фильмы будут демонстрироваться с пленки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.



В программу войдут знаменитые картины «Живет такой парень», «Калина красная», а также менее известные «Ваш сын и брат», экранизации рассказов Шукшина, в том числе короткий метр «Свояки» Виктора Аристова, трагикомедия «Елки-палки!» Сергея Никоненко.



Расписание показов и регистрация доступны на сайте кинотеатра.









Фото: пресс-служба Минкультуры России