Не стало заслуженного артиста РСФСР Юрия Шелепина

Американской актрисе было 75 лет.
Актеру и педагогу было 75 лет.
Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Экспозиция будет открыта до 30 сентября.
Соглашение предполагает создание театральных постановок, разработку и внедрение социально ориентиров...
Американской актрисе было 75 лет.
Актеру и педагогу было 75 лет.
Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Экспозиция будет открыта до 30 сентября.
Соглашение предполагает создание театральных постановок, разработку и внедрение социально ориентиров...
Фестиваль откроется в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 12 июля.
В фильме также сыграли Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников и другие актеры.
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Глава Минкультуры добавила, что в планах двух ведомств — проведение консультаций, реализация совмест...
Экспозиция откроется во Дворце царя Алексея Михайловича и будет посвящена пути почитаемых святых в г...
Проект вошел в тройку лидеров зрительского топа сериалов онлайн-кинотеатра Okko.
От Москвы на региональный этап поступило 37 заявок.
Участниками фестиваля стали 35 творческих семей со всей страны — от Якутии до Калининграда.
Проект подготовлен в сотрудничестве с девятью музеями страны.
Собственные репертуарные спектакли на фестивале представят легендарные театры страны.
Проект получил название «Уроки Донбасса. Здравия желают».
Проект получил название «Искусство солнечного света» и приурочен к 75-летию установления дипломатиче...
Во вторник, 9 июля, картина обошла проект «Суперсемейка 2», ее результат составил 1,251 млрд долларо...
11.07.2024