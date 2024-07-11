Не стало заслуженного артиста РСФСР Юрия Шелепина

Советский российский театральный актер и педагог, заслуженный артист РСФСР Юрий Шелепин ушел из жизни в 75 лет. Об этом сообщила «Культура в Вологодской области».





Причина смерти артиста не называется. Прощание с актером пройдет 12 июля в храме Андрея Первозванного.





Шелепин родился в 1949 году в Вологде. Учился он в Ярославском театральном институте. С 1966 года служил Вологодскому областному театру кукол «Теремок». С 1999-го актер преподавал в театре-студии «Подросток».





За свою карьеру актер успел воплотить более 300 сценических образов. Шелепин представлял свой театр в рамках гастролей по России и зарубежью.









Фото: Pixabay.com