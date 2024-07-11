Жители Москвы предложили более тысячи идей по развитию культурной жизни столицы

Более 1 тысячи идей по городским мероприятиям поступило от жителей Москвы на медиаплатформу «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.





Медиаплатформа по сбору идей начала работать в среду, 10 июля. По данным пресс-службы, больше всего москвичей волнуют вопросы развития парковых зон. 26% всех поданных идей были именно на эту тему.





«Следом идут вопросы развития музеев и выставок — 17%, затем спектакли и концертная деятельность — 15%», — говорится в сообщении.





Платформа призвана собирать предложения по семи направлениям. Москвичи могут выбрать музейную и выставочную деятельность, спектакли и концерты, библиотечные сервисы, цифровые технологии в культуре, творческое развитие, парки и киноискусство.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва