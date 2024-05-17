Победителей литературной премии «Гипертекст» объявят в Москве 5 июня

Лауреатов Всероссийской литературной премии «Гипертекст» имени Александра Чаковского назовут в Москве 5 июня. Об этом в петербургском пресс-центре ТАСС рассказал председатель оргкомитета премии, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.





По его словам, во втором конкурсном сезоне экспертная комиссия получила более 3 тысяч заявок из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.





«Премия будет вручаться 5 июня в Большом зале Центрального дома литераторов в Москве», — сказал Замшев.





Председатель оргкомитета отметил, что лонг-лист премии в 2024 году превзошел все ожидания организаторов. Длинный список сформировали более 100 авторов и переводчиков, а также 14 литературных блогеров из 46 регионов России, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана. Финалистами премии стали более 50 авторов.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва