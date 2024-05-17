В России проходят мероприятия в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги

Мероприятия к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги проходят во многих российских городах. Об этом рассказал замминистра культуры России Андрей Малышев.





По его словам, в XX веке творчество Махтумкули привлекло многих замечательных советских поэтов-переводчиков.





«В частности Георгия Шенгели, Марка Тарловского и Наума Гребнева. Многие знаковые стихотворения Махтумкули зазвучали на русском языке благодаря известному поэту и переводчику Арсению Тарковскому, который был отцом всемирно известного кинорежиссера Андрея Тарковского», — уточнил Малышев на международной конференции министров культуры, посвященной знаковой дате.





Для российского читателя, отметил он, Махтумкули Фраги является таким же родным, как Некрасов или Блок, поэтому его юбилей широко отмечают в стране.





Концерты, круглые столы, литературно-поэтические вечера, лекции для студентов и показы фильмов проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Воронеже и других городах. Так, в Астраханской области уже установлен монумент поэту. Памятник Махтумкули открыт и в Ставропольском крае. В этом году в Москве ожидается открытие бюста поэта. Соответствующую инициативу выдвинуло посольство Туркменистана в столице.









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