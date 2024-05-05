Спектакль Мотои Миуры откроет фестиваль «Мелиховская весна»

Музей-заповедник А.П. Чехова в Подмосковье с 17 по 26 мая принимает фестиваль «Мелиховская весна», объявив о масштабном обновлении сценической программы. В текущем году усадьба писателя станет пространством для более чем 100 издательств и 21 спектакля, в полной мере воплощающих чеховский дух, сообщает «Российская газета».





Кульминацией открытия фестиваля станет «Вишневый сад» в интерпретации японского режиссера Мотои Миуры, известного своими постановками чеховских пьес, которыми он занимается с 2007 года. В создании спектакля также принял участие Мелиховский театр «Чеховская студия».





Фестиваль объединит усилия театров не только из России, но и таких стран, как Беларусь, Азербайджан, Казахстан и Алжир, демонстрируя творчество Чехова под разными углами. В программе заявлены спектакли и другие мероприятия, включая концерт Светланы Крючковой, посвященный столетию Булата Окуджавы, и вечер памяти Олега Ефремова.





Традиционно «Мелиховская весна» развернется на нескольких площадках. Центральное место займет открытая сцена, находящаяся на территории музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». Дополнительно представления состоятся на камерной сцене в Театральном дворе «Мелихово» и в Серпуховском музыкально-драматическом театре.









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