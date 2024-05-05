Выставка «Россия» встретила 12-миллионного гостя

Международный форум-выставка «Россия», организованный в столице, привлек 12 миллионов гостей, сообщает «РИА Новости».





Наталья Виртуозова, руководитель мероприятия, выразила благодарность Тульской области за предоставленный подарок для семьи 12-миллионного посетителя.





Этим посетителем стала Ксения Юшкова из Ивановской области, которая вместе с семьей получила возможность отправиться в путешествие по Тульской области на два дня, благодаря сертификату от организаторов выставки и правительства Тульской области.





Программа путешествия включает экскурсии по Тульскому кремлю, Казанской набережной, Музейному кварталу, Тульскому государственному музею оружия, творческому индустриальному кластеру «Октава», а также участие в мастер-классе по созданию тульского пряника. Путешествие завершится прогулкой по музею-заповеднику «Поленово».





Ксения Юшкова поделилась своими впечатлениями о сюрпризе, отметив, что она и ее семья не ожидали такого поворота событий. В свою очередь заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова напомнила, что Тульская область славится своими производствами и промыслами.





Посетителям региона представляется широкий спектр активностей, включая посещение городов Большого Золотого кольца, экологический туризм и гастрономические экскурсии, что позволит гостям открыть для себя Тулу в новом свете.









Фото: скриншот Youtube