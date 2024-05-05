Скончалась заслуженная артистка РФ Галина Давыдова

Заслуженная артистка России Галина Давыдова, известная по ролям в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова», скончалась в возрасте 48 лет. О смерти Давыдовой, которая также была доцентом и кандидатом педагогических наук, сообщил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на своем официальном сайте, передает ТАСС.





Подробности о причинах кончины актрисы не разглашаются.





Давыдова родилась 12 октября 1975 года в городе Советск Тульской области. Получив образование на вокальном факультете Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского и в ГИТИСе, она начала актерскую деятельность в 2000 году.





Дебютной стала роль в комедии «Особенности банной политики, или Баня 2». Кроме того, Давыдова известна своим участием в шестом сезоне сериала «Солдаты» и первом, третьем, пятом сезонах «Часа Волкова».









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