Квартет «Мелодион» провел концерт классической музыки в Доме Пашкова

05.05.2024
В Доме Пашкова состоялся уникальный концерт классической музыки при свечах с видом на Кремль. Квартет «Мелодион», специализирующийся на проведении атмосферных концертов в исторических особняках города, в этот раз выбрал для выступления именно Дом Пашкова, сообщает «Российская газета».
Даже 340 лет спустя с момента создания Вивальди его знаменитого цикла «Времена года» эта музыка воспринимается на особом уровне.
Как говорилось в беседе посетителей концерта, произведения Вивальди требуют от музыкантов выдающегося мастерства.
Тем не менее особое внимание аудитории вызвало исполнение мелодии из киноленты «1+1», адаптированное для пиццикато — щипковой техники игры.
Фото: скриншот Youtube