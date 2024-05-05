Квартет «Мелодион» провел концерт классической музыки в Доме Пашкова

05.05.2024

Квартет «Мелодион» провел концерт классической музыки в Доме Пашкова
В Доме Пашкова состоялся уникальный концерт классической музыки при свечах с видом на Кремль. Квартет «Мелодион», специализирующийся на проведении атмосферных концертов в исторических особняках города, в этот раз выбрал для выступления именно Дом Пашкова, сообщает «Российская газета».

Даже 340 лет спустя с момента создания Вивальди его знаменитого цикла «Времена года» эта музыка воспринимается на особом уровне.

Как говорилось в беседе посетителей концерта, произведения Вивальди требуют от музыкантов выдающегося мастерства.

Тем не менее особое внимание аудитории вызвало исполнение мелодии из киноленты «1+1», адаптированное для пиццикато — щипковой техники игры.


Фото: скриншот Youtube