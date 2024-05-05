В Барнауле проведут реконструкцию спиритического сеанса по Булгакову

В преддверии «Ночи музеев» в Барнауле будет организована уникальная реконструкция спиритического сеанса на основе произведения Михаила Булгакова. В ходе театрализованного представления участники будут «призывать» духа Иосифа Сталина, сообщает ТАСС.





Все желающие приглашаются принять участие в мероприятии, для чего необходимо зарегистрироваться заранее, поскольку посетителей будут допускать небольшими группами.

Продолжительность каждого спектакля составит примерно 30 минут. Детали представления держатся в секрете, однако организаторы обещают множество интересных и незабываемых моментов.





В текущем году «Ночь музеев» привлечет новых участников — выставочную площадку Дома архитекторов и выставочные залы Алтайского государственного дома народного творчества, как сообщает Министерство культуры Алтайского края.





Это событие ознаменует восемнадцатое участие Алтайского края в акции, где в ночь с 18 на 19 мая будут функционировать 102 культурные площадки. В этом году тематика «Ночи музеев» посвящена семейным реликвиям и передаче культурных традиций из поколения в поколение.





В рассказе Булгакова, который послужил основой для представления, события разворачиваются в московской квартире, где первоначально участники спиритического сеанса призывают дух Наполеона, который затем сменяется духом античного философа Сократа.









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