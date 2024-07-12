С начала года фонды Красногорского филиала Музея Победы пополнили 70 предметов.



Они стали частью как основных фондов, так и вспомогательных, сообщили в пресс-службе музея.



Отмечается, что в числе поступивших предметов — комплекс материалов бывшего начальника оперативного отдела лагеря № 27 в Красногорске Михаила Кудрявцева. Правнук Кудрявцева передал в музей документы, фотографии, личные и трофейные вещи, денежные знаки России, стран Европы и Азии первой половины XX века.



«Михаил Кудрявцев посвятил жизнь службе в органах госбезопасности. Во время Великой Отечественной войны Михаил Михайлович руководил контрразведкой Черноморского флота в Севастополе, Одессе, Николаеве, Новороссийске; затем работал начальником оперативного отдела в Красногорском лагере для военнопленных № 27. В 1946 году как официальный сотрудник международного трибунала в Токио от СССР сопровождал и готовил к процессу последнего императора Китая и Маньчжоу-го Пу И», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.









Фото: пресс-служба Музея Победы