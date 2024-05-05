На Арбате открылась выставка портретов участников войн

В преддверии Дня Победы, галерея народного художника СССР Александра Шилова представила на Арбате экспозицию, включающую тематическую выставку «Они сражались за Родину!», сообщает «Российская газета».





Здесь представлены портреты участников войн — артистов, ученых, художников, священнослужителей, разведчиков и контрразведчиков. Среди работ есть написанные как десятилетия назад, так и более современные.





Среди гостей мероприятия были дочери Ивана Евтодьева, героя одного из портретов 2015 года, ветерана и участника боевых действий, который скоро отметит свой 100-летний юбилей.





В числе произведений — картина «Солдатские матери», изображающая двух женщин, у которых война забрала и детей, и мужей. Художник разыскал этих матерей в Калужской области в 1985 году. Также представлены портреты видных личностей, таких как драматург Виктор Розов и крестьянин Яков Просалов.





В работах Шилова нашли отражение и современные герои, олицетворяющие защиту Родины в наши дни. Андрей Кузовлев, командир отряда и кавалер двух орденов Мужества, отметил мастерство Шилова в передаче чувств и характера человека.





Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, принявший участие в открытии выставки, подчеркнул ее значение в воспитании молодежи на примере героизма российских граждан. «На этих портретах видны судьбы и героев, и простых людей, — сказал он. — Благодаря работе Александра Шилова мы еще раз убеждаемся, что у побед России есть свои имена».















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