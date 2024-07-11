Произведения Пушкина стали одной из тем фестиваля песчаных скульптур в Петербурге

11.07.2024

Произведения Пушкина стали одной из тем фестиваля песчаных скульптур в Петербурге
Произведения Александра Пушкина и Александр Невский стали темами юбилейного XX фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. Откроется мероприятие в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 12 июля.

Директор фестиваля Алена Петрова сообщила ТАСС, что в 2024 году среди участников будут представители разных российских регионов, а также Белоруссии, Болгарии и Индии.

«Александра Невского, мощи которого 300 лет назад были перевезены в Александро-Невскую Лавру, называли «солнце земли русской» еще при его жизни, а «солнце русской поэзии», как известно, Александр Сергеевич Пушкин. Я подумала, что будет очень красиво и органично назвать так фестиваль и посвятить его двум легендарным личностям», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, участниками фестиваля станут лучшие скульпторы из регионов России. Среди гостей – звезда мирового уровня из Индии Сударсан Паттнаик.

В экспозицию войдет свыше 20 скульптур, сюжеты которых навеяны подвигами Александра Невского и произведениями русского поэта. Мастера представили Царевну-лягушку, сказочный терем, Бабу Ягу в ступе и несколько сюжетов на тему средневековых сражений. Выставку можно будет увидеть до 12 сентября.


Фото: Сергей Киселев / АГН Москва