Произведения Пушкина стали одной из тем фестиваля песчаных скульптур в Петербурге

11.07.2024
Произведения Александра Пушкина и Александр Невский стали темами юбилейного XX фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. Откроется мероприятие в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 12 июля.
Директор фестиваля Алена Петрова сообщила ТАСС, что в 2024 году среди участников будут представители разных российских регионов, а также Белоруссии, Болгарии и Индии.
«Александра Невского, мощи которого 300 лет назад были перевезены в Александро-Невскую Лавру, называли «солнце земли русской» еще при его жизни, а «солнце русской поэзии», как известно, Александр Сергеевич Пушкин. Я подумала, что будет очень красиво и органично назвать так фестиваль и посвятить его двум легендарным личностям», — уточнила
собеседница агентства.
По ее словам, участниками фестиваля станут лучшие скульпторы из регионов России. Среди гостей – звезда мирового уровня из Индии Сударсан Паттнаик.
В экспозицию войдет свыше 20 скульптур, сюжеты которых навеяны подвигами Александра Невского и произведениями русского поэта. Мастера представили Царевну-лягушку, сказочный терем, Бабу Ягу в ступе и несколько сюжетов на тему средневековых сражений. Выставку можно будет увидеть до 12 сентября.
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва