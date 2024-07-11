В Ростовском кремле открылась выставка Музея МХАТ

Музей МХАТ представил выставку «У истоков Художественного театра: «Царь Федор Иоаннович»» в музее-заповеднике «Ростовский кремль». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Представители Музея МХАТ отметили, что на выставке представлены предметы первой постановки, которой Московский Художественный театр открылся в 1898 году. Посетители увидят эскизы к спектаклю, бутафорию, костюмы «Царя Федора Иоанновича».





Директор Музея МХАТ Софья Грачева отметила, что основатель театра Константин Станиславский требовал правдивости в постановках. Это касалось и реквизита. Однако не все предметы могли быть оригинальными. Так, например, в спектакле задействован царский трон, который представляет собой искусную репродукцию оригинала, находящегося в Оружейной палате.





Выставка будет открыта к посещению с 11 июля. Проект будет работать до 30 сентября этого года.









Фото: предоставлено Музеем МХАТ