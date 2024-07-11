В Уфе появится музей – сокровищница искусств Башкирии с «Яшмовой комнатой»

Власти Башкирии планируют в ближайшие пять лет создать музей – сокровищницу искусств республики с «Яшмовой комнатой». Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров на встрече с художниками.





По словам чиновника, о «Яшмовой комнате» власти думают в течение последних двух-трех лет. Хабиров отметил, что сначала реализации проекта помешала пандемия, а затем – санкции. Однако планы не изменились.





«Важно, что в историческом центре Уфы формируется большой туристический кластер - Советская площадь с памятником генералу Шаймуратову, Дом башкирской кухни, музейные комплексы. Если говорить о примерных сроках реализации проекта, это может занять до пяти лет, потому что если приступать к созданию музея, то нужно делать настоящий культурный шедевр», — подчеркнул глава республики.





Музей появится в бывшем здании Контрольно-счетной палаты региона рядом с Советской площадью. Экспозиция развернется в нескольких залах, общая площадь которых составит 2 тысячи квадратных метров.









Фото: YouTube