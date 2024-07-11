Вышли первые кадры детектива «Красный шелк» с Милошем Биковичем

11.07.2024
Вышел трейлер российского детективного экшн-боевика в стиле Агаты Кристи «Красный шелк». Режиссером выступил Андрей Волгин, известный по фильму «Балканский рубеж».
Главную роль в фильме исполнил Милош Бикович. Также зрители увидят Глеба Калюжного, Елену Подкаминскую, Ярослава Могильникова, Ирину Алферову, Гошу Куценко, Чжэн Ханьи и других актеров.
Действие фильма разворачивается в 1927 году. Через Россию на Транссибирском экспрессе перевозят секретные документы, которые решат судьбу СССР и Китая. Иностранные разведчики и головорезы замаскировались под обычных пассажиров. Они готовы на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту придется объединиться для борьбы с общим врагом.
Съемки детектива прошли на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях. Сейчас команда отправилась в Китай. Здесь съемки пройдут на крупнейшей в мире киностудии Hengdian World Studios. Премьера фильма состоится 25 февраля 2025 года.
Фото: YouTube