Театр сатиры и МТС Live договорились о сотрудничестве

Московский академический театр сатиры и компания МТС Live договорились о сотрудничестве. Стороны заключили соответствующее соглашение на площадке ТАСС в ходе пресс-конференции об итогах 100-го сезона творческого коллектива.





В рамках сотрудничества Театр сатиры и МТС Live будут вместе создавать спектакли, разрабатывать и внедрять социально ориентированные проекты, а также улучшать клиентский опыт посетителей театра.





«Сегодня мы с генеральным директором МТС Live Михаилом Мининым подпишем соглашение о стратегическом сотрудничестве», — заявил худрук учреждения, народный артист РФ Евгений Герасимов.





Минин отметил, что для компании очень важно заключить стратегическое соглашение в юбилейный для театра год. По его словам, это волнительно. МТС Live планирует софинансировать новые творческие проекты, улучшать зрительский опыт.









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