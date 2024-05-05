Владимир Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи

Владимир Путин направил поздравления православным гражданам России по случаю празднования Пасхи, Светлого Христова Воскресения, сообщает сайт президента России.





В его обращении подчеркивается, что пасхальные праздники в России неразрывно связаны с глубокими духовными традициями, которые объединяют людей, вдохновляют на благие поступки и помыслы и продолжают жить благодаря передаче из поколения в поколение.





Президент выделил вклад Русской православной церкви и представителей других христианских деноминаций в сохранение огромного историко-культурного и духовного наследия страны, а также в укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи и привитие обществу вечных нравственных принципов, таких как чуткость, благотворительность и сочувствие.





«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — отметил глава государства.





Также отмечено, что Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в ночной пасхальной литургии, которую возглавил Патриарх Кирилл, в Храме Христа Спасителя.









Фото: скриншот Youtube



