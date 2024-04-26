Толстой: ММКФ остается достойным, несмотря на непростую обстановку в мире

Уровень представленных на 46-м Московском международном кинофестивале работ остается достойным, несмотря на непростую обстановку в мире. Об этом журналистам заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой.





По его словам, на фестиваль приехали только те, кто осмелился как-то показать готовность работать с РФ и демонстрировать здесь свое кино.





«Я отдаю должное работе отборщиков и организаторов, потому что, действительно, сверхнасыщенная программа, очень разнообразная», — сказал советник главы государства.





Толстой добавил, что отборщикам было непросто работать. Советник президента также оценил атмосферу фестиваля как доброжелательную и открытую. Иностранные кинематографисты общались и между собой, и с российскими журналистами.





Ранее на полях ММКФ вручили первые награды. Имена основных лауреатов будут объявлены на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля.









Фото: YouTube