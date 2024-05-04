На Арбате начала работу фотовыставка, посвященная Василию Лановому

04.05.2024

На Арбате начала работу фотовыставка, посвященная Василию Лановому
Весь май на Арбате будет проходить уличная фотовыставка, посвященная творчеству народного артиста СССР Василия Ланового, сообщает телеграм-канал Театра Вахтангова. 

Кадры из спектаклей и кинофильмов сопровождают цитаты из его книги «Летят за днями дни...»: «С театром связаны мои главные радости и волнения, тревоги и мгновения настоящего актерского счастья. В театре проходит основная творческая жизнь, в нем от спектакля к спектаклю зреет и расцветает талант актера, совершенствуется его мастерство...

Только театр дает возможность ежевечерне проживать новую жизнь. Сегодня ты — Цезарь, завтра — Дон Гуан, послезавтра — Маркиз Па де Труа, Калаф, Протасов, Роланд...

Театр — это и бесконечные до седьмого пота, до самоистязания, и в то же время как воздух необходимые актеру сладостные часы репетиций, и ни с чем не сравнимая радость встречи с живым зрителем, общение с ним и возможность увидеть процесс рождения образа, спектакля в целом».

«Проходя по Арбату к Театру Вахтангова, следуя тем же маршрутом, который ежедневно совершал Василий Семенович, — пожалуйста, остановитесь на несколько минут, уделите ваше внимание этим фотографиям», — отмечается в сообщении.


Фото: скриншот Youtube