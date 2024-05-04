На Арбате начала работу фотовыставка, посвященная Василию Лановому

Весь май на Арбате будет проходить уличная фотовыставка, посвященная творчеству народного артиста СССР Василия Ланового, сообщает телеграм-канал Театра Вахтангова.





Кадры из спектаклей и кинофильмов сопровождают цитаты из его книги «Летят за днями дни...»: «С театром связаны мои главные радости и волнения, тревоги и мгновения настоящего актерского счастья. В театре проходит основная творческая жизнь, в нем от спектакля к спектаклю зреет и расцветает талант актера, совершенствуется его мастерство...





Только театр дает возможность ежевечерне проживать новую жизнь. Сегодня ты — Цезарь, завтра — Дон Гуан, послезавтра — Маркиз Па де Труа, Калаф, Протасов, Роланд...





Театр — это и бесконечные до седьмого пота, до самоистязания, и в то же время как воздух необходимые актеру сладостные часы репетиций, и ни с чем не сравнимая радость встречи с живым зрителем, общение с ним и возможность увидеть процесс рождения образа, спектакля в целом».





«Проходя по Арбату к Театру Вахтангова, следуя тем же маршрутом, который ежедневно совершал Василий Семенович, — пожалуйста, остановитесь на несколько минут, уделите ваше внимание этим фотографиям», — отмечается в сообщении.









Фото: скриншот Youtube