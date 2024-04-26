В Нижнем Новгороде пройдет VI Международный фестиваль искусств «Стрелка»

Шестой международный фестиваль искусств «Стрелка» состоится в пакгаузах в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал заместитель губернатора Олег Беркович.





Глава региона выступил на пресс-конференции по событийной программе «Культурной столицы 2024 года». По его словам, фестиваль пройдет с 31 мая по 16 июня. В рамках события зрителей ждет девять концертов. Фестиваль откроется в концертном зале в одном из пакгаузов.





Перед жителями и гостями Нижнего Новгорода выступят оперные вокалисты, солисты-инструменталисты и дирижеры мирового уровня. Откроет фестиваль концерт «Малер. Песнь о Земле». После этого зрители услышат произведения Глинки.





Ранее стало известно , что Русский музей отправит в Нижний Новгород 50 произведений ленинградских художников. Работы представят на выставке «Я говорю с тобой из Ленинграда…».









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