Русский музей отправит в Нижний Новгород картины художников-блокадников

Государственный Русский музей отправит в Нижний Новгород 50 произведений ленинградских художников.



Полотна будут представлены на выставке «Я говорю с тобой из Ленинграда...», посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.



«Мы отправляем в Нижний Новгород 50 наиважнейших работ, которые экспонировались на выставке "Помним", завершившейся в Русском музее. Мы говорим о работах наших выдающихся ленинградских художников, о самых главных блокадных работах», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.



По словам гендиректора, специально к выставке будет отреставрирована картина «Прорыв блокады 18 января 1943 года» Владимира Серова, Иосифа Серебряного и Анатолия Казанцева.



Выставка будет дополнена архивными документами времен Великой Отечественной войны, инсталляциями.





Фото: пресс-служба Русского музея